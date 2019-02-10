Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binalar Yıkılmaya Başladı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binalar Yıkılmaya Başladı.

1 saat önce

IHAAW185821-ASA/10-02-2019- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binalar yıkılmaya başladı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binalar Yıkılmaya Başladı., System.String[]
IHAAW185821-ASA/10-02-2019

- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binalar yıkılmaya başladı. 10.02.2019 18: 58: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:04 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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