Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binalar Yıkılmaya Başladı.
1 saat önce
IHAAW185821-ASA/10-02-2019- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binalar yıkılmaya başladı.
IHAAW185821-ASA/10-02-2019
- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binalar yıkılmaya başladı. 10.02.2019 18: 58: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:04 Kaynak: İHA
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor