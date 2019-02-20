Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binaların Yıkımına Başlandı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binaların Yıkımına Başlandı.

39 dakika önce

IHAAW140714-ASA/20-02-2019- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binaların Yıkımına Başlandı., System.String[]
IHAAW140714-ASA/20-02-2019

- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı. 20.02.2019 14: 07: 14 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:13 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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