Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Riskli Binaların Yıkımına Başlandı.
39 dakika önce
IHAAW140714-ASA/20-02-2019- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı.
IHAAW140714-ASA/20-02-2019
- Kartal
'da çöken binanın yanında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı. 20.02.2019 14: 07: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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