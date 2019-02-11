Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Yunus Apartmanı'nın Yıkım Çalışmaları Dün Akşam Verilen...

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Yunus Apartmanı'nın Yıkım Çalışmaları Dün Akşam Verilen...

1 saat önce

IHAAW085706-ASA/11-02-2019- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam verilen aranın ardından yeniden başladı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Yunus Apartmanı'nın Yıkım Çalışmaları Dün Akşam Verilen..., System.String[]
IHAAW085706-ASA/11-02-2019

- Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam verilen aranın ardından yeniden başladı. 11.02.2019 08: 57: 06 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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