Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi (2)

Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi (2)

19 dakika önce

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Yılmaz BEZGİN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı.

Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi (2), System.String[]
Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Yılmaz BEZGİN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma 18.45 Sıralarında gerçekleştirilmeye başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:45 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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