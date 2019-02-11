Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi
43 dakika önce
İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ(Aktüel Görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ (Aktüel
Görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:02 Kaynak: DHA
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