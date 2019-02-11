Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi

Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanında Yıkıma Ara Verildi

43 dakika önce

İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ(Aktüel Görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMA ARA VERİLDİ (Aktüel Görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Aktüel, Güncel
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