Kartal'da Çöken Binanın Yerine Yapılacak Binanın Temel Atma Töreni Havadan Görüntülendi
28 dakika önce
Kartal'da çöken binanın yerine yapılacak binanın temel atma töreni havadan görüntülendi Kartal'da çöken binanın yerine yapılacak yeni binanın temeli atıldıİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın yerine yeni bir bina yapılması için temel atıldı.
Kartal
'da çöken binanın yerine yapılacak binanın temel atma töreni havadan görüntülendi
Kartal'da çöken binanın yerine yapılacak yeni binanın temeli atıldı
İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın yerine yeni bir bina yapılması için temel atıldı. Temeli atılan bina havadan görüntülendi.
Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt
apartmanının yerine yapılacak yeni binanın temeli bugün atıldı. Binanın temelinin atılacağını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
açıklamıştı. Bugün temeli atılan bina drone ile havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
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