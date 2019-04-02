Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binaya İlişkin 3 Şüpheli Hakkında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame...

Kartal'da Çöken Binaya İlişkin 3 Şüpheli Hakkında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame...

1 saat önce

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kartal'da Çöken Binaya İlişkin 3 Şüpheli Hakkında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame..., System.String[]
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

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