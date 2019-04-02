Kartal'da Çöken Binaya İlişkin 3 Şüpheli Hakkında 15'er Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame...
1 saat önce
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Kartal
'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu