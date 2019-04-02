Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binaya İlişkin İddianame Tamam

Kartal'da Çöken Binaya İlişkin İddianame Tamam

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da Çöken Binaya İlişkin İddianame Tamam, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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