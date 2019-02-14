Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Gözlatı

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Gözlatı

33 dakika önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı. Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı(inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor

15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Son Dakika! Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:19:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Gözlatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]