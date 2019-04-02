Son Dakika Haberleri: Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi

Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi

15 dakika önce

Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi, System.String[]
Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:32 

Yeşilyurt, Ekonomi
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