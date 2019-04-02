Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi

Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

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