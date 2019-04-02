Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi
15 dakika önce
Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.
Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:32
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