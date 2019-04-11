Son Dakika Haberleri: Kartal'da Çöken Binayla İlgili İddianame Kabul Edildi

Kartal'da Çöken Binayla İlgili İddianame Kabul Edildi

50 dakika önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kartal'da Çöken Binayla İlgili İddianame Kabul Edildi, System.String[]
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan sonra tutuklanan ve 12 Mart'ta tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul ederek duruşma günü verdi.

TAHLİYE EDİLEN SANIK HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran tarihine duruşma günü verdi. Olaydan sonra tutuklanan, 12 Mart tarihinde de tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Arzu Baran'ın duruşmada hazır edilmesi için zorla getirilmesine hükmetti.

ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürvayen olarak görünen Arzu Keleş Baran hakkında dava açılmıştı. Üç şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:57 Kaynak: DHA
İstanbul, Kartal, Güncel
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