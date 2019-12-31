Kartal'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi - Son Dakika

Kartal'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

13 saat önce

Kartal Yakacık'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü.

Kartal'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi, System.String[]

Kartal Yakacık'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. 3 araç oluşan çukura düştü. Çöken istinat duvarı ve çukura düşen araçlar havadan görüntülendi. Görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.


Kartal Yakacık Uğur Mumcu Mahallesinde saat 10.45 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukurun içine 3 araç düştü. İstinat duvarı çöktüğü sırada yan tarafta bulunan binaya çarparak hasar verdi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.


Öte yandan çöken istinat duvarı ve oluşan çukura düşen araçlar drone ile görüntülendi. Çekilen görüntüler duvarın çökmesiyle oluşan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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