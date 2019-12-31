Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama - Son Dakika

Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama

6 saat önce

Kartal Yakacık'ta istinat duvarının çökmesinin ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama, System.String[]

Kartal Yakacık'ta istinat duvarının çökmesinin ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, " Hızla önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi.

Kartal Yakacık'ta istinat duvarı çökmüş, üç araç çöken yere düşmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın üzerine çöktüğü dairede de maddi hasar meydana gelmişti. Olay yerine gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel üzgün olduklarını söyleyerek; "Sitenin istinat duvar çökmüş durumda. Gerekli incelemeler yapılıyor. Olayın yaşandığı bina tahliye edilecek. Kayma devam ediyorsa risk büyüyor demektir. Binanın sıkıntı çıkaracağı yönünde gözle görülür bir bilgi yok. İncelemeler yapılacak. Bir kaç gün komşularımızı misafir edeceğim. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Kayma olup olmadığın gördükten sonra daha iyi bir açıklama yapacağız. Hızlıca önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi.

(İHA)

Ülgür Gökhan, Yakacık, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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