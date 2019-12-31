Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama - Son Dakika

Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama

11 saat önce

Kartal Yakacık'ta istinat duvarının çökmesinin ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama, System.String[]

Kartal Yakacık'ta istinat duvarının çökmesinin ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, " Hızla önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi.


Kartal Yakacık'ta istinat duvarı çökmüş, üç araç çöken yere düşmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın üzerine çöktüğü dairede de maddi hasar meydana gelmişti. Olay yerine gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel üzgün olduklarını söyleyerek; "Sitenin istinat duvar çökmüş durumda. Gerekli incelemeler yapılıyor. Olayın yaşandığı bina tahliye edilecek. Kayma devam ediyorsa risk büyüyor demektir. Binanın sıkıntı çıkaracağı yönünde gözle görülür bir bilgi yok. İncelemeler yapılacak. Bir kaç gün komşularımızı misafir edeceğim. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Kayma olup olmadığın gördükten sonra daha iyi bir açıklama yapacağız. Hızlıca önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:09:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]