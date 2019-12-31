Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi - Son Dakika

Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi

6 saat önce

Kartal Yakacık'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü.

Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi, System.String[]

Kartal Yakacık'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. 3 araç oluşan çukura düşerken, duvardan çöken toprak ve parçalar da yan taraftaki binanın duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Evin içinden çekilen görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi.


Kartal Yakacık Uğur Mumcu Mahallesinde saat 10.45 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Otoparkta park halinde olan 3 araç oluşan çukura düştü. Çöken istinat duvarından kopan parçalar ve çöken toprak, yan taraftaki bir binanın duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Ev sakinlerinin o esnada başka bir odada oturuyor olması, olası bir faciayı önlemiş oldu. Evin içerisinden kaydedilen görüntüler, faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi.


Faciadan kıl payı kurtulan ev sakini, "Yan taraftaki duvarda çatlak vardı. Yağmur suyuyla beraber duvar esnemeye başladı. Bir anda olduğu gibi aşağı indi araçlarla beraber. Duvarları patlatarak içeri geldi. İçeride annem babam yatıyordu onlar kaçtı. Odada olsak paramparça olacaktık" dedi.


Öte yandan çukura düşen 3 araç düştükleri yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. - İSTANBUL

Yakacık, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü
Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
19:24 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
19:20 Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Haber
19:20 Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması - Son Dakika Haber
19:19 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
18:07 Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]