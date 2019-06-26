KARTAL'DA ÇÖKME SONRASI YAPILAN BİNALARDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA- KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA- KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binaların havadan görüntüleri
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