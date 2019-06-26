Son Dakika Haberleri: Kartal'da çökme sonrası yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı
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Kartal'da çökme sonrası yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı

2 saat önce

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.

Kartal'da çökme sonrası yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı, System.String[]
KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

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- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:31 Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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