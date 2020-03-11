Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

6 saat önce

Kartal'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Kartal'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde kağıt toplayan kişiler bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedini gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çöp konteynerinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri devam ediyor.

İncelemelerin ardından cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kartal, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:37 Kaynak: AA
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