Kartal'da Covid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, Kartal'da kontrol edilmeye devam ediyor. Kartal Kaymakam'ı Abdullah Demir; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve ilçedeki diğer kurumların yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.

Kartal Eski Yakacık Caddesi üzerinde başlayan denetimlerde esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen gibi bazı kurallara ne kadar uydukları kontrol edildi. Kaymakam Abdullah Demir; kuaför, market gibi işletmelerin yanı sıra; taksi, minibüs ve Marmaray Kartal İstasyonu'nda da incelemelerde bulundu.

Hem esnafa hem de müşterilere maske, mesafe ve hijyen tedbirleri konusunda bilgi veren Demir, denetimlerin halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlattı. - İSTANBUL