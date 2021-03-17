KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kartal'da boş arazideki çukura düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden biri, araziden köpek sesi gelmesi üzerine buraya gitti. Çukura düşen köpeği gören kişi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri köpeği kısa sürede kurtardı.
Kaynak: DHA
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