Kartal'da çürük dut ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi - Son Dakika

İstanbul'un Kartal ilçesinde tek katlı bir gecekondunun bahçesinde bulunan çürük dut ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayın akşam saatlerinde gerçekleşmesi olası bir faciayı önlerken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Arı Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, çürümüş olan dut ağacı büyük bir gürültüyle park halindeki 34 BHM 44 plakalı aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kesme motoru ile keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından devrilen ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı. Devrilen ağacın dallarının kesilmesinin ardından ağacın altında kalan otomobil sahipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken ağacın altında kalan otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Durmuş Karaman, "Evde oturuyorduk birden büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda ağaç arabanın üzerine devrilmişti. İtfaiyeye haber verdik. Geldiler devrilen ağacın dallarını kestiler. Aracı çıkardık. Olayda yaralı falan olmadı. Araçta küçük çaplı hasarlar var" dedi. - İSTANBUL