KARTAL'DA KİRALIK OTOMOBİL YANDI, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ OLMADIĞI İDDİASI

KARTAL'da, dakikalık araç kiralama uygulaması üzerinden kiralanan bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Canını zor kurtarınca öfkelenen sürücü, otomobilde yedek lastik ve yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia etti.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Küçük idaresindeki 34 DLD 786 plakalı otomobil, seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükseldi. Sürücüsünün durdurduğu otomobilden kısa sürede alevler yükseldi. Sürücü yangına müdahale etmek için otomobilin bagajını açtığında ise yangın söndürme tüpü olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar meydana geldi. Öfkelenen sürücü otomobili dakikalık araç kiralama uygulamasından kiraladığını ve bagajda yangın söndürücü olmadığını iddia etti. Sürücü, kiralama firmasının müşteri hizmetlerine ve polis ekiplerine şikayette bulundu.