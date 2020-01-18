Kartal'da denizde ceset bulundu - Son Dakika

Kartal'da denizde ceset bulundu
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Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Kartal'da dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.
Atalar Mahallesi Kordonboyu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, suda hareketsiz duran kişiyi görünce polise haber verdi.
Deniz polisinin sudan çıkardığı cesedin, dün akşamdan bu yana ailesinin haber alamadığı Cennet Mirzanlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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