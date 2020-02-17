Kartal'da denizden ceset çıktı - Son Dakika
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Kartal'da denizden ceset çıktı

7 saat önce

KARTAL Adalar İskelesi açıklarında denizden erkek cesedi çıkarıldı.

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KARTAL Adalar İskelesi açıklarında denizden erkek cesedi çıkarıldı.

Kartal Adalar iskelesi yakınlarında saat 07.30 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı.  Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı, "Büyükada'dan geliyorduk. İskele yakınında denizde hareketsiz birini gördük. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.


Adalar, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
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