Kartal'da denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika

Kartal'da denizden erkek cesedi çıktı

7 saat önce

Kartal'da denizden 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset çıkarıldı.

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Kartal'da denizden 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset çıkarıldı. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.


Kartal'da Adalar iskelesi civarında 40 yaşlarında olduğu sanılan bir erkek cesedi bulundu. Denizde bir ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Kartal iskelesine çıkardı. Yapılan incelemede cesette kimlik tespitine yarayacak bir belge çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olayı gören görgü tanığı Yusuf Kılıç, "Büyükada'dan geldiğimizde tekne kıyıya yaklaşamadı. Neden yaklaşamadığını sorduğumuzda kaptan denizde ceset olduğunu söyledi. Baktığımızda motorun altına vurmuştu. Polise haber verdik. Deniz polisi ve sahil güvenlik geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Adalar, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
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