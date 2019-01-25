Son Dakika Haberleri: Kartal'da Denizden Kadın Cesedi Çıktı

Kartal'da Denizden Kadın Cesedi Çıktı

3 saat önce

Kartal sahilde tekne sahipleri denizde bir kadın cesedi buldu.

Kartal'da Denizden Kadın Cesedi Çıktı, System.String[]
Kartal sahilde tekne sahipleri denizde bir kadın cesedi buldu. Kadın cesedini denizden çıkarmak için deniz polisinin çalışmaları devam ediyor.

Kartal Dragos Sahili'nde saat 15.00 sıralarında teknelerin bağlı olduğu marina bölgesinde vatandaşlar denizde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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