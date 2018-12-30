Son Dakika Haberleri: Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu

Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu

11 dakika önce

KARTAL'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu.

Kartal'da Denize Giren Kişi Kayboldu, System.String[]
KARTAL'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı sahile gelen Barış Kekeç henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize giren Barış Kekeç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları denizde Kekeç'i göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi.  Arkadaşların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipler olay yerine gelerek denizde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kekeç'in ailesi ise siniri krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:46 Kaynak: DHA

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