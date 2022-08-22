KARTAL'DA DENİZDEKİ EL BOMBASINI SAS EKİPLERİ ÇIKARDI - Son Dakika
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KARTAL'DA DENİZDEKİ EL BOMBASINI SAS EKİPLERİ ÇIKARDI

22.08.2022 10:01

KARTAL'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

KARTAL'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

-SAS komandoları suya dalması -El bombasının etkisiz hale getirilmesi -Bombanın kıyıya çıkarılması

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA DENİZDEKİ EL BOMBASINI SAS EKİPLERİ ÇIKARDI - Son Dakika

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