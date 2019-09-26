Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
14 dakika önce
Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri binadan tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Olay yerine Kartal Belediyesi ekipleri ve polis sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince tahliye edilerek bina sakinleri dışarı çıkartıldı.
Oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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