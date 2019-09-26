Son Dakika Haberleri: Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
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Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

14 dakika önce

Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi, System.String[]

Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri binadan tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.


Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3. katında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Olay yerine Kartal Belediyesi ekipleri ve polis sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince tahliye edilerek bina sakinleri dışarı çıkartıldı.


Oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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