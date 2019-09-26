Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
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Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi Kartal'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL - Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
Kartal'da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
Kartal'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL - Kartal'da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri binadan tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Kartal Orhantepe Mahallesinde 4 katlı bir binanın 3. katında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Olay yerine Kartal Belediyesi ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince tahliye edilerek bina sakinleri dışarı çıkartıldı.
Oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.
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