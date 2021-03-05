Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın - Son Dakika
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Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın

05.03.2021 15:52

Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı.

İsa ALMAÇAYIR/ - Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kartal Üsküdar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dershane ve binanın dış cephesinde saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Yanan bina havadan da görüntülendi. Mahalle muhtarı Ünal Özuğurlu "Yanan yer dershane olarak kullanılıyor. Dersane yok ama yöneticiler olabilir. Herhangi bir mahsur kalma yok. Ekipler geldi müdahale etti." diye konuştu. Binanın alt katında işyeri olan bir kadın "Dışarı çıkmamızı istediler. Panik yaşandı tabii." diye konuştu.


Kaynak: DHA
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