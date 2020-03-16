Kartal'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kartal'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe genelinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, alanında uzman ekiplerle Kartal genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada, konuya ilişkin Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu ifadelerine yer verildi:

"Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile alakalı ilçe genelinde çok ciddi tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Öncelikle kendi birimlerimiz, kreşler ve okullarla başladık. Araç, gereçlerimiz, kültür merkezlerimiz, belediye hizmet binalarımız ve kamusal alanlarda hijyen tedbirlerimizi almaya gayret gösteriyoruz, ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da bireysel gayretleri çok önemli. Hijyen kurallarına çok dikkat etmeliler. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Bu virüsü, hastalığı hep birlikte yeneceğiz."