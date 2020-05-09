Kartal'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kartal'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yaptı.

Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yoğunluğun azalmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin virüs riskinden uzak tutulmasına yardımcı olmak için Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekipler, hastanede dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Nano gümüş iyon teknolojisiyle dezenfeksiyon çalışmaları yapan ekipler, 20 kişiden oluşan 4 grup halinde, hastanenin yoğun bakım ünitesi hariç bütün noktalarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı