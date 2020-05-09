Kartal'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yoğunluğun azalmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin virüs riskinden uzak tutulmasına yardımcı olmak için Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekipler, hastanede dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Nano gümüş iyon teknolojisiyle dezenfeksiyon çalışmaları yapan ekipler, 20 kişiden oluşan 4 grup halinde, hastanenin yoğun bakım ünitesi hariç bütün noktalarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı.