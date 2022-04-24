Kartal'da direksiyon hakimiyeni kaybeden sürücü park halindeki 4 araça çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

- Kartal'da direksiyon hakimiyeni kaybeden sürücü park halindeki 4 araça çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22: 30 sıralarında Kartal Sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaan Umut Yiğit yönetimindeki 34 TJ 0846 plakalı Mercedes marka aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sahil yolu üzerinde bulunan park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan Kaan Umut Yiğit ve Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası park halinde bulunan 4 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri park halindeki araçların içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle sahil yolu Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.