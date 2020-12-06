Kartal'da dönüşüm devam ediyor - Son Dakika

Kartal'da dönüşüm devam ediyor

06.12.2020 12:30
Kartal'da dönüşüm devam ediyor, System.String[]

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını çalışmalarına hız katması için değerlendiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde mahallelerde sürdürdüğü alt ve üst yapı yenilemesinin yanında, vatandaşlar için...

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını çalışmalarına hız katması için değerlendiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde mahallelerde sürdürdüğü alt ve üst yapı yenilemesinin yanında, vatandaşlar için özellikle deprem anında can ve mal kaybına neden olabilecek binaların yıkımına devam ediyor.

Kartal Belediyesi bu kapsamda ilçe genelinde depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde can ve mal kaybına neden olmaması için uyguladığı çalışma çerçevesinde Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Pazar Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olduğu belirlenen 10 katlı yapının yıkımı sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak yıkımdan önce olası bir kaza durumuna karşı çevredeki 3 yapıda bulunan vatandaşların dışarı çıkması sağlandı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Cevizli Çınar Caddesi'ne çok yakın bir noktada bulunan yıkım çalışmasında incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı. Yıkım esnasında vatandaş ve taksi esnafı ile görüşme gerçekleştiren Başkan Yüksel, mahallede belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Yıkım esnasında Akdeniz'de deprem

Yıkım sırasında toz çıkmaması için tazyikli su kullanılırken aynı dakikalarda Akdeniz'de Alanya açıklarında yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin haberi geldi. Orhantepe'de 2019 yılında 21 kişini hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından bölgede hakkında yıkım kararı alınan yapılardan biri olan 10 katlı binanın yerine yeni bir yapının inşa edileceği öğrenildi.

Yıkım çalışmalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yerinde izledi

Yıkım sırasında azami güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyen Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da depreme dayanıksız yapıların yıkılması için her türlü adımı attıklarını ve vatandaşa yardımcı olduklarını belirterek bu kapsamda olan binalardan birinin daha yıkıldığını ve olası can kayıplarının önüne geçildiğini vurguladı. Makaslı iş makinesinin kullanıldığı yıkım, akşam saatlerinde sona ererken Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri de çevre güvenliğini sağlayarak çalışmalara nezaret etti.

-İHA-

Kartal'da dönüşüm devam ediyor
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
Kartal'da dönüşüm devam ediyor
Kartal'da dönüşüm devam ediyor

Sokağa Çıkma Yasağı, Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da dönüşüm devam ediyor - Son Dakika


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