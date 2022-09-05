Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı - Son Dakika
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Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı

05.09.2022 21:44

Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı Trafik durma noktasına geldi, diğer sürücüler olaya tepki gösterdi Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı

Trafik durma noktasına geldi, diğer sürücüler olaya tepki gösterdi

İSTANBUL - Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı. Yaşanan o anları bir diğer sürücü kaydedip, "Yine trafiği kapatmışlar düğün magandası, yolu tamamen kapatıp 40 kilometre ile ilerliyorlar." diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde, düğün konvoyu nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği, diğer sürücülerin ise ilerlemekte zor anlar yaşadığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da düğün konvoyu trafiği böyle kapattı - Son Dakika
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