KARTAL'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA YOLU KAPATARAK DRİFT YAPTI - Son Dakika

Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Polis drift yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü--- --- ---- -- ---- ---Otomobil sürücüsünün drift yapması-Sahil yolunda oluşan trafik-Sahil yolundan görüntü-Sahil yolunda oluşan lastik izleri-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

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