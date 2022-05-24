Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar

24.05.2022 10:12

Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar Mobilya dükkanının bahçesinden eşyaların çalındığı anlar kameradaİSTANBUL Kartal'da sabah saatlerinde mobilya dükkanını açan dükkan sahibi, iş yerinde kahvaltı hazırlarken kaşla göz arasında hırsızlık mağduru oldu.

Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar

Mobilya dükkanının bahçesinden eşyaların çalındığı anlar kamerada

İSTANBUL Kartal'da sabah saatlerinde mobilya dükkanını açan dükkan sahibi, iş yerinde kahvaltı hazırlarken kaşla göz arasında hırsızlık mağduru oldu. Dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken dükkanın bahçesine çekçek ile gelen iki kadın burada buldukları kondisyon bisikleti, plastik saksıları çalarak çekçek arabalarına koyup kaçtılar. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Kartal'da bir mobilya dükkanının bahçesinde yaşandı. İddiaya göre mobilya ve dekorasyon dükkanına sabah saatlerinde gelip dükkanını açan Tarkan Boztaş dükkanda kahvaltı hazırlamaya başladı. Bu sırada dükkanın önünden yanlarında iki çocukla beraber geçen çekçekçi iki kadın, dükkan bahçesinde gördükleri eşyaları gözlerine kestirdi. Kadınlar bahçede bulunan kondisyon bisikleti, plastik saksı ve çeşitli mobilya malzemelerini çalarak çekçek arabalarına koydu. Hırsızlık mağduru Boztaş konu ile ilgili polise giderek şikayette bulundu.

"Kahvaltı hazırlamaya girdim, o esnada sessizce saksıları ve kondisyon bisikletini çaldılar"

Hırsızlık mağduru Tarkan Boztaş, "Sabah dükkanımı açtım. İçeriye kahvaltı hazırlamaya girdim. O esnada sessizce saksıları ve kondisyon bisikletini çaldılar. Ben kahvaltı hazırlarken ses dahi duymadım. O kadar profesyonel olmuşlar. Komşular bağırmasaydı daha da büyüyebilirdi. Kaşla göz arasında bizim ruhumuz duymadan götürebiliyorlar" dedi.

Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar
Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar

YORUMLAR
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Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da dükkan sahibi içeride kahvaltı hazırlarken bahçede böyle hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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