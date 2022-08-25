KARTAL'DA KASK TAKAN HIRSIZ SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET ÇALDI - Son Dakika
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KARTAL'DA KASK TAKAN HIRSIZ SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET ÇALDI

25.08.2022 13:40
KARTAL'DA KASK TAKAN HIRSIZ SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET ÇALDI

KARTAL'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı.

KARTAL'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında, bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı. Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı. Şüpheliler yaklaşık 3 dakika içinde piyasa değeri 65 bin TL olduğu belirtilen motosikleti alarak uzaklaştı. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın önce motorsiklet üzerindeki koruyucu örtüyü kaldırdığı, daha sonra çalıştırmak için direksiyon bölümüne sertçe vurduğu görülüyor. Şüpheli, çalıştırdığı motosikleti önce iterek, daha sonra  üzerine binerek oradan uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü

-----------------------(Güvenlik kamerası) -Kasklı şüphelinin bahçeye girmesi-Şüphelinin motosikletli çalıştırması -Şüphelinin motosiklete binmesi

-Şüphelinin motosikleti site bahçesinden çıkarması


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA KASK TAKAN HIRSIZ SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA KASK TAKAN HIRSIZ SİTE BAHÇESİNDEN MOTOSİKLET ÇALDI - Son Dakika
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