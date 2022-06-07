Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler - Son Dakika
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Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler

07.06.2022 18:04

Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara ve gençlere çevre bilincini arttırmak amacıyla konser, oyun parkurları ve atölye çalışmalarının yanı sıra "Çevre Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara ve gençlere çevre bilincini arttırmak amacıyla konser, oyun parkurları ve atölye çalışmalarının yanı sıra "Çevre Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara ve gençlere farkındalık ve çevre bilincini oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinliklerde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla Ankara Caddesi'nden Kartal Meydanı'na çevre yürüyüşü gerçekleşti. Ardından Kartal Meydan'ında çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla birçok atölye ve stantlar yer aldı. Stantlar da çocukların atık malzemelerden oluşturduğu birbirinden güzel eserler vatandaşlarla buluştu. Başkan Yüksel, stantlarda sergilenen ve atık malzemelerden oluşan eserleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde konser ve DJ performansı eşliğinde çocuklar, şişme oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Atıklardan Hayal Dünyası Yarışma Sergisi ve ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı.

"Çevre bilincini arttırabilmek için ciddi çaba sarf ediyoruz"

Çevre bilincini oluşturmak için bir çok etkinlik düzenlediklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün burada etkinliğimizde hem ilköğretim, hem ortaokuldan, hem liseden öğrencilerimiz var. ve atıklardan bir yarışma da gerçekleştirdik. Onları biraz daha heveslendirmek, biraz daha sürecin içerisine katabilmek için tabii konu yarış olunca duyarlılıkları daha fazla zirve yaptı. Mesela 3. olan okulumuzun öğrencileri tekstil atıklarından güzel bir sanat eseri ortaya çıkardı. Hem sanat eseri yaparken konuya odaklanmış oldular hem de tekstil atıklarını inanılmaz bir şekilde olağanın dışında fazlaca topladılar. 2. olan okulumuz plastik su şişelerinden bir kartal yaptılar. Bir sanat eseri ortaya çıkartıp rengini de değiştirerek ve inanılmaz bir şekilde plastik atıklarını biriktirdiler. 1. olan arkadaşlarımız da o plastiklerin kapaklarını toplayıp ve rengarenk bir gökkuşağı görüntüsünde bir sanat eseri ortaya çıkarttılar. Tabii bunlar geçici olmamalı. Bunlar günlük olmamalı, 'mış' gibi olmamalı. Böyle bir derdimiz de yok zaten, bu bilinci arttırabilmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Her çöp atık değildir diyerek ayrıştırmanın önemine sonra onun geri dönüşüme kazandırılmasına toplum olarak hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"Öğrenciler olarak çevre gününe olan hassasiyetimizi göstermiş olduk"

Etkinliklere katılan lise öğrencilerinden Nisanur Şervin ise, "Çevre Günü hepimiz için çok önemli bir gün çünkü çevre olmadan bizim de güzel bir hayat yaşamamız mümkün değil. Biz de burada etkinliklerle Kartal Belediyesi ve öğrencileri olarak çevre gününe olan hassasiyetimizi göstermiş olduk. Mutluyuz, çok eğlenceli stantlar var. Diğer stantları da gezdik, çok eğlenceliler" ifadelerini kullandı.

Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler
Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler
Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler
Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da 'Dünya Çevre Günü'nde çevre için yürüdüler - Son Dakika

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