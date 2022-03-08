Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi

08.03.2022 11:43
Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atölyeler, resim sergisi ve söyleşi düzenledi.

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atölyeler, resim sergisi ve söyleşi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, Kartal Kadın Emeği Pazarlarında gerçekleşti.

Etkinlikler öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin kadın çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Hamam Sokak, Mehmet Ali Büklü Meydanı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulan pazarlarda çocuklarla ailelerinin katıldığı ve keyifli anların yaşandığı oyun atölyeleri yapıldı.

Kadın hakları temasının işlendiği, "Bir Kadın Meselesi" isimli karma resim sergisinin açılışı, vatandaşların yoğun katılımı ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergide, fotoğraf, yağlı boya ve heykel tekniği ile oluşturulmuş, 19 sanatçının 19 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın katıldığı "Kadın Olmak" adlı söyleşi yapıldı.

YORUMLAR
500
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Dünya Kadınlar Günü, Kartal Belediyesi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement