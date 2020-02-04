Kartal'da durağa dalan otobüs şoförüne ev hapsi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da durağa dalan otobüs şoförüne ev hapsi - Son Dakika

Kartal'da durağa dalan otobüs şoförüne ev hapsi

7 saat önce

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybedip durağa dalarak 5 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü hakkında konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kartal'da durağa dalan otobüs şoförüne ev hapsi, System.String[]

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybedip durağa dalarak 5 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü hakkında konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararı verildi. Şüpheli mahkeme sorgusunda, olay sırasında uykulu olmadığını söyledi.


Kartal Kordonboyu mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, iki katlı özel halk otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedip durağa daldı. Kazada durakta bekleyen yolculardan 5'i yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan otobüs şoförü Memduh P., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.


Savcı tutuklanmasını istedi


Şüpheli savcılık sorgusunun ardından "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Yaklaşık 6 yıldır İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde şoför olarak çalışıyorum. 3 gündür 252 nolu hatta çalışıyorum. Kartal- Şişli arasında sefer yapar. Ben de otobüsü evin önünde bırakmıştım. Kaynarca'da bulunan ikametimden sabah saat 06.00 gibi kalkarak 10 dakika içinde otobüse bindim. ve ilk sefere başlamak üzere Kartal'a hareket ettim. Kazanın gerçekleştiği sırada ben henüz sefere başlamamıştım. Otobüs boştu. Bir sonraki duraktan yolcu almaya başlayacak ve Bostancı'ya doğru hareket edecektim. O duraktan bir önceki durakta kaza oldu" dedi.


"Olay sırasında uykulu değildim"


Olay sırasında uykulu olmadığını söyleyen şüpheli, "Ben sabahları alarm dahi durmadan kendim kalkarım. Uykumu almıştım. Olay sırasında zeminin kaygan olmasının ve hafif eğimli virajın kazaya sebep olduğunu düşünüyorum. Ben frene bastım. Aracın kaydığını ve kenara doğru gittiğini görünce kenarda bulunan kişileri uyarmak amaçlıyla kornaya bastım. Ancak yine de kaza oldu. Bildiğim kadarıyla 5 kişi yaralandı. Derhal 112'yi aradım ve yardım istedim" diye konuştu.


Otobüs şoförü hakkında ev hapsi kararı


Anadolu Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, dosyada bulunan mevcut delil durumunu nazara alarak bu aşamada tutuklama talebinin reddine karar verdi.


Mahkeme, şüphelinin konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümlerine tabi tutulmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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