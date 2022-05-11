Kartal'da düşen asansördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Kartal'da tadilat yapılan dairede çalışan iki kişi, moloz yükleyerek aşağıya indikleri asansörün düşmesi sonucu yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Seyfi Sokak'taki 11 katlı apartmanın 8. katındaki dairede tadilat çalışmaları yapan Afganistan uyruklu 2 kişi, inşaat molozlarını yükledikleri asansöre binerek aşağıya inmeye başladı. Bu sırada arızalan asansör eksi ikinci kata düşmesi sonucu Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla asansörden kurtarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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