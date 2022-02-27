Kartal'da edebiyatçılara 'Onur ve Emek Ödülleri' verildi - Son Dakika

Kartal'da çıkartılan 'KE' dergisi, 3'üncü yılını 'Onur ve Emek' ödülleriyle taçlandırdı. Düzenlenen törenle KE'ye emek veren kişilerin yanında, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Yazar İnci Aral ile Şair Cevat Çapan'a da KE Dergisi Onur Ödülleri verildi.

Edebiyat, sanat ve kültür alanındaki çabaları desteklemek ve özendirmek düşüncesinden yola çıkılarak Kartal Belediyesi girişimi ile üç yıl önce yayın hayatına başlayan edebiyat kültür sanat dergisi KE'nin ilki bu sene verilen 'Onur ve Emek Ödülleri' töreni düzenlendi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen törende KE Dergisi ve çalışanlarına sırasıyla 'Emek Plaketleri' ve 'Emek Ödülleri' verilirken Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yazar İnci Aral ile Şair Cevat Çapan'a da 'Onur Ödülü' verildi. Tören, Sanatçı Cana Gürmen ve Cihat Aşkın'ın verdiği konser ile son buldu.

'BİRLİK VE BERABERLİK SANATLA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR'

Ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den alan Cevat Çapan, 'Burada olmak çok güzel. Bu dergiyi yaratan arkadaşlarla bir araya gelmek bambaşka bir duygu. Edebiyat ve sanatta asıl öğrenmemiz gereken şey duyarlılıktır. Bunun gelişmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. Bunu da yapacak olan sanat yapıtlarıdır. Yaşamayı, birlik ve beraberliği onlardan öğrenebiliriz. Bu yüzden 'KE'ye teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

İnci Aral da duygularını 'Bu kadar güzel bir yaygın bir edebiyat sevgisine hizmet eden dergi ve belediyenin Onur Ödülünü aldığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim' şeklinde ifade etti.

'HİÇBİR TİCARİ KAYGIMIZ YOK'

Dergiyi çıkardıklarında devamlılığını önemsediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, 'Özellikle pandemide kitapların okuyucuyla buluşmasının zorlaştığı bir dönemde bunun ilerliyor olması ve edebiyat dünyasının; yazarların, şairlerin dergimize sahip çıkması bizi hem güçlendirdi hem de cesaretlendirdi. Kartal'da yaşayan vatandaşlarımızdan dergiyle ilgili olumlu yorumlar gelince kalıcılığı ile ilgili adım atmaya ve yüksek sayıda dergi dağıtmaya verdik. Bizim bu işte hiçbir ticari kaygımız yok. Dergimizi ücretsiz dağıtıyoruz' açıklamasını yaptı.

'BU ZOR GÜNLERDE İHTİYAÇ KÜLTÜR VE SANATTIR'

Tek isteklerinin edebiyatın devam etmesi olduğuna değinen Başkan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yazarlarımızın moral ve motivasyonunu artırarak edebiyat ve sanatı kitlelere yaymalarını amaçlıyoruz. Özellikle akıl ve fikre ihtiyacımız olduğu bu kötü, zor günlerde daha çok kültür ve sanat diyoruz. Her anlamda farkındalık yaratan KE yazarlarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dergimiz ulusal ve uluslararası yazarların katkılarıyla daha iyi noktaya geliyor.'