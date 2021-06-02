Kartal'da eğitime başlanan okullar, "nano gümüş iyon" teknolojisiyle temizleniyor - Son Dakika

Kartal'da eğitime başlanan okullar, "nano gümüş iyon" teknolojisiyle temizleniyor

Kartal Belediyesi, kademeli normalleşme süreciyle yüz yüze eğitime başlanan okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.

Kartal Belediyesi, kademeli normalleşme süreciyle yüz yüze eğitime başlanan okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme kararı kapsamında ilkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı.

İlkokul öğrencileri için 1 Haziran, ortaokul ve liselerde ise 7 Haziran için alınan karar sonrası, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

İlçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve kreşlerin tamamı "nano gümüş iyon" teknolojisiyle dezenfekte edildi. Okullardaki koridor ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra derslikler ve temasın olabileceği tüm yüzeylerde dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

Alanında uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, salgın sürecinde 17 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi. Hastane, cami, okul, eczane, kamu kuruluşları, metro istasyonları ve ilçede bulunan birçok alanın dezenfekte işleminde bu teknoloji kullanıldı.

Kartal Belediyesi, Hisarcık, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da eğitime başlanan okullar, 'nano gümüş iyon' teknolojisiyle temizleniyor - Son Dakika
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