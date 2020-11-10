Son dakika! Kartal'da eğlence mekanlarına polis baskını - Son Dakika

KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra faaliyetleri yasaklanan eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. 22.00'den sonra gizlice faaliyetlerini sürdüren 4 ayrı eğlence mekanında bulunan 74 kişiye toplamda 233 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Pandemi sürecinde saat 22.00 'den sonra faaliyetlerine son vermesi gereken içkili mekanların giriş kapılarını kapatarak farklı kapılardan müşteri aldıkları ve dışarıdan anlaşılmayacak şekilde faaliyetlerine devam ettikleri bilgisini alan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tespit ettikleri 4 ayrı eğlence mekanına baskın yaptı. Yapılan baskında mekanlarda bulunan 74 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 150 liradan toplamda 233 bin 100 lira para cezası kesildi.

- İstanbul