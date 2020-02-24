Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in seçim vaatleri arasında yer alan "Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi", kapılarını ilk kez Kartallı minik kreş öğrencilerine açtı. Kartal'a artı değer kazandıracak projelerden birini daha gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Kartallı çocuklarımıza güzel bir kütüphane armağan ettiğimize inanıyorum. Böylece Kartal'da, kütüphanesi olmayan okullarımızın da ortak kullanabileceği bir kütüphaneyi her yaştan çocuğumuza kazandırmış olduk" dedi.



Kartal Belediyesi; her yaştan çocuğun; örgün eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde destekleyebilecekleri Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'ni Kartallı çocukların hizmetine açtı. Seçim beyannamesinde yer alan Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nin hizmete açılmasına yönelik bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklar için bilgi edinmeyi, öğrenmeyi daha eğlenceli bir hale getirebilir miyiz?- diye düşünürken ortaya adına 'Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi' dediğimiz yenilikçi bir fikirle birlikte bir tasarım çıktı. Akabinde hem çocuklar için oldukça fayda sağlayacak hem de Kartal'ımıza artı değer katacak projelerden bir tanesini seçim bildirgemize dahil ettik. Kartal'ın bütün çocukları buraya gelebilecek. Kütüphanemizin; akıl oyunlarıyla, satrancıyla eğlenceli bir de bahçesi var. Bütün okullardaki öğrencilerin okuma saatlerini orada yapmalarını sağlamaya çalışacağız. Bir sıralama ile kitap okuma saatlerinde, miniklerimizi eğlenceli kütüphanede misafir edeceğiz. Kartallı çocuklarımıza güzel bir kütüphane armağan ettiğimize inanıyorum. Böylece Kartal'da, kütüphanesi olmayan okullarımızın da ortak kullanabileceği bir kütüphaneyi her yaştan çocuğumuza kazandırmış olduk. Kütüphanemize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.



Kartal'ın Gümüşpınar Mahallesi, Defneli Caddesi, Gözlem Sokak'ta bulunan Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, her yaştan çocuğa kapılarını açtı. Mimarisi, bahçesi, çevre düzenlemesi ve sahip olduğu kitaplar ile Türkiye'de ilkler arasında yer alan kütüphanenin ilk ziyaretçileri, Soğanlık Yeni Mahalle'de bulunan Zübeyde Hanım Kreşi öğrencileri oldu. İki sınıfın katıldığı etkinlikte, çocuklara masal kitabı okundu ve ardından diledikleri masalı resim kağıtlarına resmetti. Daha sonra kütüphanenin alt katında drama ve müzik için hazırlanmış alana inen minikler, burada da dinledikleri masalı canlandırdı ve ardından müzik notalarını öğrendikleri bir etkinlikle eğlenceli zaman geçirdiler. Çocukların yeni bilgileri doyasıya eğlenerek kazandıkları Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi ziyareti sırasında bilim atölyesinin bulunduğu alanda çocuklara hem bilim kitapları ile ilgili bilgi verildi hem de resimleri incelemeleri sağlandı. Miniklerin kütüphanedeki son ziyaret, ise satranç alanına yapıldı. Kreşli minikler satranç alanını büyük bir merakla inceledikten sonra burada da oyunlar oynayarak eğlenceli ve bilgilendirici vakit geçirdi.



Tüm kreşler katılacak



Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşin Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etmesini içeren ve Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 5 farklı alan, özel olarak düzenlendi. 3 katı bulunan kütüphanede iki gruba ayrılan çocuklara; Kitap Okuma Alanı'nda öğretmenleri tarafından seçilen bir masal okunuyor. Daha sonra Sanat Atölyesi Alanı'nda çocuklardan dinledikleri masalı diledikleri şekilde çizmeleri isteniyor. Drama Müzik Alanı'nda da yeni çocuklardan dinledikleri masal veya hikayeyi canlandırmaları ve drama yapmaları isteniyor. Bu şekilde masalı yaşamaları sağlanan çocuklara müzik ve nota bilgisi de öğretiliyor. Kütüphanenin giriş katında bulunan Bilim ve Satranç Alanlarında da çocuklara hem resimli bilim kitapları gösterilerek merak duyguların gelişmesi sağlanıyor hem de satranç ve diğer zeka oyunlarını oynamaları amaçlanıyor. Proje kapsamında yüzlerce çocuk eğlenceli çocuk kütüphanesini ziyaret edecek. - İSTANBUL