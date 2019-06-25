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- Kartal'da ehliyet sınavı jokerlerine operasyon

49 dakika önce

- Kartal'da ehliyet sınavı jokerlerine operasyonİSTANBUL - Kartal'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 5 şahıs polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

- Kartal'da ehliyet sınavı jokerlerine operasyon
İSTANBUL - Kartal'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak tanınan 5 şahıs polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Sınava giriş belgelerinde adları bulunan 4 kişinin de yakalandığı olayda, 3 kişi cezaevine gönderilirken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde 18 Haziran Salı günü, bir lisede yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Sınavına başka kişilere ait kimlik belgeleriyle sınava girecek şahısların olduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. ve İremnur G. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların 'joker' olarak tanındığı ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edildi. Polisin yürüttüğü çalışmaların devamında sınava giriş belgelerinde adları geçen Adil D (50), Ayhan K. (46), Şaban D. ve Handan Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.
Resmi belgede sahtecilik suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan Murat G. (40), Rıdvan G. ve Şaban D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Musa K, Murat G. (27), İremnur G, Adil D, Ayhan K. ve Handan Ç. isimli şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kartal'da ehliyet sınavı jokerlerine operasyon
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
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