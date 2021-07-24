Kartal'da elektrik yangını - Son Dakika
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Kartal'da elektrik yangını

24.07.2021 23:16
Kartal'da elektrik yangını

Kartal Karlıktepe Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın -1 katında bulunan elektrik saatlerinde yangın meydana geldi.

Kartal Karlıktepe Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın -1 katında bulunan elektrik saatlerinde yangın meydana geldi. Saat 12: 49 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kartal İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimiz yangını söndürdü.

Olayda bina içerisinde bulunan biri bebek olmak üzere toplam 7 kişi ekiplerimizce tahliye edilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Habermetre
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İtfaiye, Yangın, Son Dakika

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