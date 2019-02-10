Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kartal
'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olunduktan sonra başlanan çalışmalar sabah saatlerinde devam etti. İş makineleri yardımı ile enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları taşınıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Enkaz alanı
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:04 Kaynak: DHA
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